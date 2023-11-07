الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم العاصمة تنظم بطولة إقليم القاهرة الكبرى في عدد من الألعاب

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بطولة إقليم القاهرة الكبرى فى "ألعاب القوى وكرة السلة" لمدارس التربية الفكرية لمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية) بمركز شباب العباسية الرياضى، بحضور عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة وسحر الألفى مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة والدكتور  إسماعيل السنوسي المراقب المالي لمجلس أمناء القاهرة وسعيد توفيق عضو مجلس الأمناء بالقاهرة وخالد عبد البارى مدير المراكز الكشفية ولفيف من قيادات المديرية والمحافظات المشاركات. 

وشارك في البطولة طلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج )، وتشمل البطولة على عدد من ألعاب القوى ( الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر) وكرة السلة بنين وبنات.

ملامح افتتاح البطولة 

وافتتحت مراسم البطولة - طابور عرض على أنغام الموسيقى الوطنية للمحافظات الثلاثة( القاهرة - القليوبية -الجيزة) ودقيقة حداد على أرواح أشقائنا الفلسطينين السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.

وبدأت فعاليات المسابقة فى الألعاب المختلفة وثم إعلان النتيجة والتكريم.

وقام "وكيل أول الوزارة" بتكريم أبنائنا الطلاب ذوى الهمم للمحافظات الثلاثة، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجازات غير مسبوقة يدل على قدراتهم العالية وما يتمتعون به من إمكانيات فى مجابهة التحديات وتجاوزها، مؤكدًا أن المديرية تعمل على تذليل كافة الصعاب لهم، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة وجذبهم فى شتى المجالات مما يساعد على الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

الفائزون في البطولة من محافظة القاهرة 

وحققت محافظة القاهرة (١٦) مركز على مستوى البطولة وهى كالتالى:-

_سباق (١٠٠ متر) بنات:
الطالبة ملك أحمد  (المركز الأول)
الطالبة/كنزى محمد سيد ( المركز الثالث)

_ سباق ١٠٠متر بنات تأخر عقلي: 
الطالبة  سمر أحمد علاء (المركز الثانى)
الطالبة ملك أحمد  ( المركز الثالث)

_ كرة سلة بنين: 
محافظة القاهرة  (مركز أول)

_ دفع الجلة بنين داون سيندروم: 
الطالب يوسف صبحى  ( المركز الأول )

_ دفع الجلة بنين توحد:
الطالب محمود أحمد محمد  (المركز الأول )

_ دفع الجلة بنات داون سيندروم: 
الطالبة حبيبة على يحيى  ( المركز الأول )

_ دفع الجلة بنات توحد: 
الطالبة ملك أحمد عبدالفتاح (المركز الأول)

_ دفع الجلة بنات تأخر عقلي: 
الطالبة ملك أحمد عبد القادر  ( المركز الثانى )

_ كرة السلة بنات: 
محافظة القاهرة  ( المركز الأول )

_ وثب طويل بنين داون سيندروم: 
الطالب مروان خالد عبدالحميد (المركز الأول )

_ وثب طويل بنين توحد: 
الطالب محمود أحمد محمد  (المركز الأول  
عمر سعيد عبدالنبي ( المركز الثالث )

_ وثب طويل بنين تأخر عقلي: 
الطالب ياسر صلاح محمود ( المركز الثالث )

_ وثب طويل بنات: 
الطالبة بسملة خالد  ( المركز الثاني)
الطالبة حبيبه علي ( المركز الثالث )

وثب طويل بنات تأخر عقلي: 
الطالبة سهر أحمد علاء (المركز الثالث )

وفى الختام تقدم "مدير المديرية" بخالص التهاني  القلبية  للطلبة والطالبات الفائزين في المسابقة، كذلك قدم الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة بالمديرية وفريق العمل والمشرفين على البطولة لما قاموا به من جهد واضح وملموس للخروج بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

وأعرب عن مدى سعادته بتواجد المحافظات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن تعليم القاهرة بيت للجميع.

بطولة الألعاب إقليم القاهرة الكبرى تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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