الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنتهى من تشكيل ممثليها بالإسكندرية ومطروح

حازم عمر
حازم عمر

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تشكيل حملتها الانتخابية في محافظتي الإسكندرية ومطروح، للوقوف على الاستعدادت النهائية لفترة الدعاية الانتخابية المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وكان قد استقبل المرشح الرئاسي حازم عمر الأسبوع الماضي، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الحملة المركزية بالقاهرة الجديدة.

وتناول اللقاء الحديث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، في ظل الأحداث غير المسبوقة التي يتعرض لها  الشعب الفلسطيني، مع إيجاد سبل للتهدئة والحد من اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين "الفلسطيني- الإسرائيلي" لتجنب زعزعة استقرار المنطقة. 

كما تم الحديث أيضًا عن الملامح الرئيسية لبرنامجنا الانتخابي، والرؤية حول الخروج من الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم المصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين 

وتنتهي غدًا الأربعاء الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، لاختيار الرموز الانتخابية للمرشحين الـ4 للانتخابات الرئاسية 2024، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية الخميس وبدء فترة الدعاية الانتخابية والتي تستمر لمدة شهر.

ويختار المرشحون الرموز الانتخابية التي ستستخدم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني للانتخابات، والذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للقرار رقم 19 لسنة 2023 الصادر بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها حيث نص القرار  على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

 وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

 ووفقا للجدول الزمني والإجرائي، أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم، يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذى حصل على 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و130 ألفا و105 نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقارى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الذى حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الذى حصل على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى حازم عمر، الذى حصل على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و68 ألفا و71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.

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