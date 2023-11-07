أطفال القليوبية يستقبلون وزير الاتصالات بممر شرفي وأعلام مصر وفلسطين

استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا في مركز طوخ بمحافظة القليوبية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بممر شرفي حاملين أعلام مصر وفلسطين، وسط حضور جماهيري، خلال افتتاح الوزير. وكان برفقته اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. قام الوزير والحضور بتبادل التحية، مؤكدين دعمهم لتحركات القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وافتتح الوزير برفقة المهندس رافت هندي والدكتورة غادة لبيب، نائبي وزير الاتصالات، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، ومحمد نصر، رئيس المصرية للاتصالات، مكتب بريد ترسا الجديد. تم إنشاء المكتب مؤخرًا على مساحة 130 متر مربع كفئة أولى بتكلفة 8 ملايين جنيه. يقدم المكتب خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والخدمات البريدية بكافة أنواعها من إيداع وسحب وصرف المعاشات. كما تم تزويد المكتب الجديد أيضًا بماكينات "ATM" لصرف المعاشات.

قال الوزير خلال الزيارة إن البريد المصري يحظى بسمعة طيبة وسيظل في الصدارة، متمنيًا للعاملين في المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية. تم توصيلها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الإنترنت. تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرى بنسبة 100%.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، مدرسة WE التطبيقية في مركز طوخ التابع للمحافظة.

وتابع الوزير والمحافظ أعمال مد مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طوخ بلوازم البنية التحتية من شبكات التغذية الكهربائية والمياه والمعامل، بالإضافة إلى عمليات التحديث بما يواكب استراتيجية مصر الرقمية.

وكانت المصرية للاتصالات قد افتتحت مؤخرا، أربع مدارس بمحافظات أسيوط والبحيرة وجنوب سيناء وقنا، بيصل عدد مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة تابعة للشركة المصرية للاتصالات تغطي محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد الوزير والمحافظ، توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرية "طحانوب"، بمركز شبين القناطر، وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة.