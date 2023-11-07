الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مخالفة المسؤولين بجامعة سوهاج في ضوابط تسكين طلاب الجامعة بالمدن الجامعية.

وتناول سالم خلال طلب الإحاطة مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج القواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، ما أدى إلى وقوع ظلم على قطاع كبير من الطلاب بينهم مغتربين ومن مراكز تبعد عن مقر الجامعة.

سالم: جامعة سوهاج لم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بمدينتها

وقال سالم، إن المخالفات أحدثت حالة من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإحساس بعدم المساواة وتفضيل طلاب عن أخرين لأسباب غير واضحة وغير معلومة، بما يخالف الدستور المصري الذى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

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وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جامعة سوهاج بإعداد بيان بالمواقع المخصصة كمدينة جامعية وعدد الطاقة الاستيعابية لهذة المواقع ومعايير المفاضلة بين الطلاب وعدد من تم تسكينة عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد من تم تسكينهم بمعرفة المسؤولين بالجامعة ورقيا بعيدا عن التسجيل والتسكين الإلكتروني، استنادا إلى الاستثناء/ وبيان سبب استثنائهم من معايير وقواعد التسكين الإلكتروني.

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تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

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