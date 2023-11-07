تهتك بالأجهزة الحيوية.. تفاصيل مناظرة جثة شاب بالمقطم

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات بينهما سابقة بمنطقة المقطم.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به إصابات طعنية متفرقة بالجسم تسببت في تهتك بالاجهزة الحيوية ونتج عنها نزيف دموي غزير أدى للوفاة.

أقدم شاب على قتل آخر طعنا بـ«السكين» بسبب خلاف قديم بينهما في منطقة المقطم بالقاهرة، جري ونقله الجثة إلى ثلاجة المستشفى المقطم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين بالعثور على جثة شاب مقتول يدعي «كريم.س»، يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.