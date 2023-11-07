الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. حفل لأعمال موسيقار الأجيال بمعهد الموسيقى العربية ضمن سلسلة "وهابيات"

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن سلسلة حفلات «وهابيات» بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل نخبة من نجوم الأوبرا وهم ريم كمال، ندى غالب، أحمد صبري، ومحمد متولى. 

برنامج حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويضم برنامج الحفل باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، التي تعاون فيها مع كبار المطربين منها: عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، علي بالي يا ناسيني، فوق الشوك، أهواك، إيه انكتبلي، لا مش أنا اللي أبكي، خايف أقول اللي في قلبي، ساكن قصادي، لا تكذبي، الدنيا غنوة، اسأل دموع عينيا، هان الود، والعوازل.

أسعار تذاكر حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

وقد طرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل، وجاءت بفئة واحدة وهى 210 جنيهات.

حفلات وهابيات 

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي شكل جزءًا مهمًا من تاريخ ووجدان الشعب المصري والعربي وتخليدًا لأعمال محمد عبدالوهاب.

الفرقة القومية العربية للموسيقى سلسلة حفلات وهابيات وهابيات الأوبرا المطربة ريم كمال

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