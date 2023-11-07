محافظ البحر الأحمر: عملية تطوير وصيانة شاملة لطريق مطار الغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن بدء عملية تطوير وصيانة شاملة لطريق المطار بالمدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، مشيرًا إلي أن هناك توجيهات بتحسين البنية التحتية والارتقاء بجودتها.

وكشف محافظ البحر الاحمر خلال جولته بالمدينة، أن مشروع تطوير وصيانة طريق المطار يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة السياحية كوجهة عالمية لزوارها من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن تطوير ذلك الطريق الحيوي يخدم القطاع السياحي وأهالي المدينة والوافدين عليها، لافتًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء بمدينة الغردقة بضرورة تنفيذ خطة التطوير المعلنة طبقًا للمواصفات المحددة سلفًا، بجانب تنفيذ خطة صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطرق، وذلك بهدف توفير رؤية قوية والحفاظ علي سلامة المواطنين من مرتادي الطريق، بالاضافة الي استبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة على جانبي الطريق.

للترحيب بالزوار.. البحر الأحمر تعلن إنشاء مجسم ترحيب ثلاثي الأبعاد بمدخل مطار الغردقة

وكشف محافظ البحر الأحمر عن البدء في إنشاء مجسم ترحيبي بمدخل مدينة الغردقة للقادمين من اتجاة مطار الغردقة، وذلك من خلال تنفيذ كلمة ترحيب مجسمة ثلاثية الأبعاد توجه رسالة ترحيب للسائحين بمدخل المطار، مؤكدًا علي ضرورة أن يكون المجسم مثالي ومتماشيًا مع عملية التطوير التي تتم بالطريق.

ووجه محافظ البحر الأحمر تعليماته لمسؤولي جهاز التعمير بالمحافظة بالبدء في توصيل خطوط المياه لبعض المناطق على طريق المطار، دون تعطيل المرور وضمان السرعة في إنجاز الأعمال في وقتها المحدد، مشيرًا إلي أن هذه الاعمال تأتي في إطار تحسين البنية التحتية وترقية الخدمات على طريق المطار، لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للمواطنين ولزائري المحافظة من كل مكان.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تشهد تنفيذ عددًا من مشروعات التطوير بمختلف المدن، بجانب انشاء عدد من المشروعات الجديدة لخدمة أهالي المحافظة الوافدين عليها.