الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثاني أثناء عمله بأكتوبر

مصرع مبيض محارة
مصرع مبيض محارة

لقي مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مبيض محارة وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بعمله أختل توازنه وسقط ولقي مصرعه متأثرا بسقوطه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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