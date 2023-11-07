"حياة كريمة" تمد الغاز الطبيعى لقرية أبشادى فى الشهداء بالمنوفية

شهد طريق "أبوكلس- أبشادي" التابع لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أحد قطاعات طريق 88، أعمال الحفر لتركيب خط الغاز الطبيعي 355 وربط قريتي أبشادي وكفر الشبع، بمتابعة محمد الشيخ، رئيس الوحدة القروية بدنشواي، وإشراف طارق أبوحطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، طبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المتجددة بمتابعة أعمال توصيل المرافق بالشوارع الداخلية بالقرى والطرق العامة الرابطة بين القرى وبعضها البعض، وبينها وبين المدينة؛ لسرعة الانتهاء من كافة التوصيلات لرصف الطرق تخفيفًا عن المواطنين وتيسيرًا لحركة المرور.

529 مشروعًا بمركز الشهداء ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كانت قد شهدت قرى مركز الشهداء تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات الخدمية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بواقع 529 مشروعا، شملت 6 مجمعات تنموية: سجل مدني وشهر عقاري ووحدة قروية ومكتب للتموين والبريد ومجلس شعبي محلي ومركز تكنولوجي.

كما شملت مشروعات حياة كريمة في الشهداء 6 مجمعات زراعية: جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، و5 مشروعات عمارات سكنية، و7 نقاط إسعاف، ونقطتين للشرطة، و10 كباري، و40 مدرسة ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد لتقليل كثافة الفصول ورفع مستوى العملية التعليمية، و21 مركزًا للشباب، و14 مكتبًا للبريد، و77 مشروعًا لمياه الشرب لضمان حصول المواطن على كوب مياه نظيف، و20 وحدة صحية بمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بالإضافة إلى 101 مشروع للصرف الصحي، و4 مشروعات تنمية للأسرة، و27 مشروعا للغاز الطبيعي، و٢٧ مشروعا لشبكات الألياف الضوئية، و29 مشروع تبطين للترع، وموقفين للسيارات، و7 أسواق نموذجية، و3 نقاط إطفاء، و31 مشروع رصف للطرق، 54 مشروعا للكهرباء.

ووجّه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة التي تم الانتهاء منها لضمان الحفاظ على سلامة المنشأ ومشتملاته واستخدامه الاستخدام الأمثل، وكذلك المشروعات قيد التنفيذ لسرعة إنهائها طبقًا للمعايير والمواصفات المقررة.