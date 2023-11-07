الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات بأمطار رعدية اليوم

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا ما زالنا متأثرين بوجود بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما عمل من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، أن العظمى على القاهرة الكبري اليوم تكون 30 درجة، وبالتالي الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة فى جنوب الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض بقيم درجات الحرارة، ويكون ملموسًا فى ساعات الفجر والصباح الباكر، وتكون مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن اليوم من المتوقع سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، متابعة أنه من يوم الخميس المقبل يكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، وتبدأ تعود لمعدلاتها الطبيعية والأجواء الخريفية، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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