الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بغزة

دبابات وناقلة جند
دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بغزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 3 دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت أمس، أنها دمرت دبابة سادسة من جانب جيش الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف عدد من جنود الاحتلال.

 إطلاق قذائف من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

وقد أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدة مدن بشمال إسرائيل بسبب إطلاق قذائف من جنوب لبنان، ردًا على القصف الإسرائيلي العشوائي بقطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة مخيم الشاطئ

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