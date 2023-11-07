استقرار أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

الدواجن من من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، فقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية، علي الرغم من ارتفاع أسعار الكتاكيت وأعلاف الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن للسلع والتي جاءت كالتالي وفقا إلى أخر تحديث لها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن عند 68 جنيها للكيلو، مع مراعاة إضافة هامش ربح على الكيلو من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن عند 93 جنيها للكيلو، مع مراعاة إضافة هامش ربح علي الكيلو من 5 إلي 8 جنيهات.

أسعار الفراخ والبلدى اليوم

استقرت أسعار الدواجن البلدى اليوم في بورصة الدواجن عند 110 جنيهات للكيلو، مع مراعاة إضافة هامش ربح علي الكيلو من 5 إلي 8 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء أمهات اليوم

استقرت أسعار فراخ أمهات أبيض عند 64 جنيها للكيلو، مع مراعاة إضافة هامش ربح علي الكيلو من 5 إلي 8 جنيهات.

أسعار النعام اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 130 جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 105 جنيها للكيلو.