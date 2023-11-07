الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ظهرت بملابس شفافة وعارية".. أنوش تنتظر قرار المحكمة على حكم حبسها 3 سنوات

أنوش
أنوش

تشهد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف المقدم من صاحبة  قناة "يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات.

تفاصيل حكم أول درجة

في أبريل الماضي قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة “يوميات أنوش” المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تفاصيل إحالة أنوش للمحكمة

وجاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

حيثيات المحكمة بحبسها 3 سنوات

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة بأن المتهم نشرت الفسق والفجور وخدش الحياء العام على قناتها على «اليوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الحيثيات أن المتهمة أدارت قناتها وحساباتها الشخصية بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها أمام النيابة العامة، بأن نشرت صورا ومقاطع مصوره تحوى عبارات وإيحاءات جنسية.

وقالت الحيثيات إن المتهمة في عام 2021 حتى 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت صورا خادشة للحياء عبر قناتها على «اليوتيوب»، باسم «يوميات أنوش» إضافة إلى نشر هذه الفيديوهات الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«التيك توك» بعبارات خادشة للحياء العام.

وتابعت الحيثيات، أن المتهمة ارتكبت فعلا فاضحا مخلا للحياء من خلال الفيديوهات والصور التي بثتها عبر حساباتها الشخصية.

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