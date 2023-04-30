السجن 3 سنوات لـ«نبوية أنوش» فى نشر الفجور والفسوق

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة نبوية أنوش بتهمة نشر الفسق والفجور، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكان قد جاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2".

وكذلك بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام"، يوميات أنوش أبسط خلق الله، صورا ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية؛ قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.



ونسبت التحقيقات لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة مستهدفة المشاهدين وجمهور هذه المواقع.