أحمد السقا يبدأ تصوير "العتاولة" منتصف نوفمبر الجاري

يواصل النجم أحمد السقا تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد “العتاولة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويبحث “السقا” عن فنانة شابة للقيام بدور البطولة النسائية للعمل الذي يشارك في بطولته كلا من طارق لطفي وباسم سمرة.

ويواصل السقا اجتماعاته مع القائمين على المسلسل لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمسلسل من ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة وتحديد أماكن التصوير المنتظر أن ينطلق منتصف شهر نوفمبر الجاري.

مسلسل “العتاولة” من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى ومن بطولة أحمد السقا وطارق لطفي ومي كساب وباسم سمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

يعتبر المسلسل هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.

مسلسل جولة اخيرة

على جانب آخر، انتهى الفنان أحمد السقا من تصوير مسلسله "جولة أخيرة"، بطولة كل من الفنان أشرف عبد الباقي وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد ورشدي الشامي، والمقرر عرضه الشهر المقبل شهر ديسمبر 2023، والمسلسل الذي تدور أحداثه في 9 حلقات عن أب يعود إلى حلمه باحتراف رياضة الـMMA "فنون القتال المختلطة"، بدافع علاقة معقدة مع أسرته، جرى تصويره في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويعتبر مسلسل "جولة أخيرة" هو أولى تجارب الفنان أحمد السقا في دراما المسلسلات القصيرة، وهو من تأليف أحمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، يٌجدر الإشارة إلى أنه سيجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداثه بشخصية "يحيى"، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث تباعًا.