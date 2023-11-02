الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السقا ينتهي من تصوير مسلسله "جولة أخيرة"

أحمد السقا
أحمد السقا

انتهى الفنان أحمد السقا، من تصوير مسلسله "جولة أخيرة"، بطولة كل من الفنان أشرف عبد الباقي وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد ورشدي الشامي، والمقرر عرضه الشهر المقبل شهر ديسمبر 2023، والمسلسل الذي تدور أحداثه في 9 حلقات عن أب يعود إلى حلمه باحتراف رياضة الـMMA "فنون القتال المختلطة"، بدافع علاقة معقدة مع أسرته، جرى تصويره في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويعتبر مسلسل "جولة أخيرة" هو أولى تجارب الفنان أحمد السقا في دراما المسلسلات القصيرة، وهو من تأليف أحمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، يٌجدر الإشارة إلى أنه سيجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداثه بشخصية "يحيى"، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث تباعًا.

آخر أعمال النجم أحمد السقا 

أما النجم أحمد السقا فقد شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل حرب المكون من 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرًا وقت عرضه وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وشاركها البطولة محمد فراج وسارة الشامي وأحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف.

في سياق مختلف، يستعد أحمد السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة" وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعد مسلسل "العتاولة" عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

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