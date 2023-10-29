مستعينًا بصورة الجيش المصرى.. أحمد السقا: "تحيا مصر دائمًا أبدًا"

أعرب الفنان أحمد السقا عن فخره بالجيش المصري العظيم، بالتزامن مع الأحداث التي تمر بها البلاد، وذلك بمشاركة صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وشارك السقا الصورة وعلق عليها قائلًا: "بلدي.. تحيا مصر دائمًا أبدًا".

في سياق مختلف، يستعد أحمد السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة" وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

يعد مسلسل "العتاولة" عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

جدير بالذكر أن مسلسل "بابا المجال" آخر أعمال أحمد خالد موسى، وعرض العمل في السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وضم العديد من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، جومانا مراد، سوسن بدر، نسرين أمين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.