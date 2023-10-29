الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مستعينًا بصورة الجيش المصرى.. أحمد السقا: "تحيا مصر دائمًا أبدًا"

أحمد السقا
أحمد السقا

أعرب الفنان أحمد السقا عن فخره بالجيش المصري العظيم، بالتزامن مع الأحداث التي تمر بها البلاد، وذلك بمشاركة صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وشارك السقا الصورة وعلق عليها قائلًا: "بلدي.. تحيا مصر دائمًا أبدًا".

 

في سياق مختلف، يستعد أحمد السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة" وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، مي كساب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

يعد مسلسل "العتاولة" عودة التعاون بين أحمد السقا وطارق لطفي من جديد، وذلك بعد أكثر من 20 عامًا، حينما اجتمعا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العديد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي، هاني رمزي، غادة عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

جدير بالذكر أن مسلسل "بابا المجال" آخر أعمال أحمد خالد موسى، وعرض العمل في السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وضم العديد من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، جومانا مراد، سوسن بدر، نسرين أمين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أحمد السقا السقا الجيش المصري العظيم انستجرام الصورة بلدي تحيا مصر

مواد متعلقة

تضامنًا مع أهل غزة.. نسرين طافش تحمل علم فلسطين: "بكرة بيخلص هالكابوس"

الأحد والإثنين.. حوار فنى وإنسانى مع ياسمين الخيام على الحياة

بعد توبيخها للاحتلال الغاشم.. ريهام حجاج تعلن غلق حساب إنستجرام

بعد دعم لندن لغزة.. ريهام حجاج للاحتلال: "مكروهون من شعوب العالم"

أوف سيزون.. إسلام جمال ينتهي من تصوير أسبوعين بمسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسلات الأوف سيزون.. رانيا يوسف توشك على إنهاء "وبقينا اتنين"

كواليس آخر يوم تصوير لفيلم "درويلة" بطولة آيتن عامر ومحمود عبد المغنى

شريهان تعتذر لصحفـى فلسطينى: "سامحنى لعجزى يا معتز يا ابنى"

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة