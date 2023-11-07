الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مانشستر سيتي يلتقي يونج بويز لحسم التأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره يونج بويز السويسري، في مباراة الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي لتحقيق رابع انتصاراته في المجموعة وحسم التأهل على صدارة الترتيب لدور الـ16 لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه، وكذلك رفع الضغط عن لاعبيه في آخر جولتين بالبطولة وزيادة التركيز في منافسات الدوري الانجليزي.

على الجانب الآخر، يرغب فريق يونج بويز في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تثبيت أقدامه في المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعدما تقلصت فرصه في التأهل كوصيف للمجموعة بسبب اتساع فارق النقاط بينه وبين ريد بول لايبزيج، صاحب المركز الثاني.

ومازالت تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الستيسنز بمباراة اليوم، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الانجليزي في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"تحدثنا مع الأطباء وسنرى ما سيحدث، بالأمس هالاند قال إنه يشعر أنه أفضل بكثير من الأيام الماضية، سأرى إذا كان سيلعب غدًا أو يوم الأحد، سيكون لديه العديد من المباريات للمشاركة".

وفي نفس المجموعة والتوقيت، يحل فريق ريد بول لايبزيج ضيفًا على النجم الأحمر الصربي.

ويدخل لايبزيج مباراة اليوم راغبًا في تحقيق الفوز على أمل حسم التأهل لدور الـ16 كوصيف للمجموعة، فيما يرغب فريق النجم الأحمر في تحقيق أول انتصار له للصعود للمركز الثالث بالمجموعة والمنافسة على التأهل للدوري الأوروبي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وخلفه ريد بول لايبزيج بـ6 نقاط ويونج بويز في المركز الثالث وخلفه النجم الأحمر بنقطة لكل منهما على الترتيب.

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