الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التكامل بين محور قناة السويس والموانئ".. ورشة عمل بمؤتمر النقل

اللواء رضا اسماعيل
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة

شهدت فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الإوسط وإفريقيا، ورشة عمل برئاسة اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، تحت عنوان “التكامل بين محور قناة السويس والموانئ وجهود الدولة”، وذلك لتعظيم تجارة الترانزيت.

 افتتحت ورشة العمل بشرح كيفية تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتحدث اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اللواء بحري محمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.

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وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص

حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية

ودارت حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية قدمها الدكتور علاء عز، استعرضت تطور النقل البحري المصري ي ظل استراتيجية النقل البحري على مستوى مشاريع البنية التحية والمشاريع المنفذة والجارية بالتعاون مع التحالفات العالمية، تأكيدا لجهود الدولة والدور الحيوي الذي تقوم به وزارة النقل والجهات المعنية لتحقيق النمو الاقتصادي لأحد أهم القطاعات الاقتصادية.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال إن الدولة أزالت العديد من العراقيل ومعوقات الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها مستثمرين فى كافة القطاعات، خاصة قطاع النقل ويتم تقديم التراخيص وكذلك الأراضى وكل المساعدات لكافة الشركات العاملة مع الوزارة لتسهيل حركة الاستثمار.

وأضاف الوزير، أن الدولة اليوم تقدم الأرض والتراخيص وكل المساعدات لكافة الشركات العاملة مع الوزارة، وكذلك القروض التى يمكن أن تحتاجها تلك الشركات بالتنسيق مع البنوك.

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وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص

اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أثناء الندوة
وزير النقل وزارة النقل قطاع النقل البحري موانئ

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