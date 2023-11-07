الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يكلف برفع إشغالات الطرق وإزالة التعديات

مجهودات
مجهودات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.

مجهودات الوحدة المحلية لبني سويف 

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي رئيس المدينة، عن رفع القمامة والمخلفات بمنطقة بني عطية وشارع 17 بني سويف الجديدة وشارع الروضة وشارع سليم وشارع حنين وشارع بورسعيد وميدان العبور وشارع عبد السلام عارف وشارع رياض وعزبة بلبل وشارع صلاح سالم، كما تم قص وتهذيب أفرع الأشجار بميدان العبور وقص وتهذيب الأشجار.

بينما تم إزالة أكثر من 40 حالة في المهد على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى إهوة وبياض العرب وإبشنا والسعادنة وإهناسيا الخضراء وعزبة إسلام.

مجهودات الوحدة المحلية لسمسطا

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا تحت إشراف نشأت معبد بالتنسيق مع مديرية الطرق بمتابعة سير العمل في مشروعات الرصف بدائرة المركز وكذا تركيب البلدورات والإنترلوك علي مصرف سليم، والانتهاء من أعمال التكاسي علي ترعة الأفرانجية القصبة، ومن ناحية أخرى تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات بشارع بورسعيد وشارع محمود سليمان، هذا بجانب استمرار تنفيذ حملات الإزالة في المهد بقرى المركز.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، على أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة وقريتي جزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، ودائرة مجلس قروي الميمون وأبوصير الملق وقمن العروس وإطواب وإنفسط وميدوم، هذا بالإضافة إلى إزالة التعديات -في مهدها-على الأرض الزراعية بعدد من قرى المركز.

بني سويف سمسطا الأرض الزراعية أملاك الدولة اهناسيا

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