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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يحرص محبين وعشاق كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة، لمتابعة كافة المباريات في وقتها الصحيح، وخاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والدوري الآسيوي الذي سيشتعل حماسًا بمرحلة المجموعات. 

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بالبطولات العالمية والعربية وكذلك ما هي القنوات الناقلة للمباريات.

 

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 حيث سنتابع الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي سيحل فيها النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على الدحيل القطري بقمة الجولة، بينما سيستضيف الفيحاء فريق العين الإماراتي.

 

كما سنتابع أيضًا الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية، مثل مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز، بوروسيا دورتموند ونيوكاسل، برشلونة وشاختار، ولكن ستكون قمة الليلة هي مواجهة ميلان وباريس سان جيرمان.

 

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضًا مباريات دوري يلو السعودي التي يحل فيها العين ضيفًا على الجندل، الترجي في مواجهة العدالة، وأحد ضد الجبلين..

 

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 

موعد دوري أبطال آسيا في الجولة 4

شاندونج تايشان ضد إنشيون يونايتد في تمام الساعة  13:00 السعودية، 12:00 مصر أحمد البلوشي
عبد العزيز السبر beIN Sports AFC
SSC Extra 1 HD
كاواساكي فرونتال - بانكوك جلاس باثوم 13:00 السعودية، 12:00 مصر مضر اليوسف
أحمد النفيسة beIN Sports AFC 2
SSC Sport 1 HD
كايا - يوكوهاما إف مارينوس 15:00 السعودية، 14:00 مصر أحمد عبده
عبد العزيز الزيد beIN Sports AFC 1
SSC Extra 2 HD
جوهور دارول تاكزيم - أولسان هيونداي 15:00 السعودية، 14:00 مصر باسم الزير
فهد عريشي beIN Sports AFC 3
SSC Sport 1 HD
أهال - باختاكور 17:00 السعودية، 16:00 مصر عادل خلو
فهد الدريبي beIN Sports AFC 2
SSC Extra 1 HD
الاستقلال - برسيبوليس 17:00 السعودية، 16:00 مصر أحمد فؤاد
محمد الخامسي beIN Sports AFC
SSC Extra 2 HD
الفيحاء - العين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات حسن العيدروس
مشاري القرني
أحمد الطيب beIN Sports AFC 1
SSC Sport 1 HD
قنوات الكأس 10
الدحيل - النصر 21:00 السعودية وقطر، 20:00 مصر عامر الخوذيري
فهد العتيبي
خليل البلوشي beIN Sports AFC
SSC Sport 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

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