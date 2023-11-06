الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبى.. والإعلان بعد مباراة بيراميدز

استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على إسناد مهمة قيادة فريق كرة القدم الأول بالنادى إلى مدير فنى أجنبى، بعد قرار إقالة خوان كارلوس أوسوريو، لفشله مع «الفارس الأبيض» منذ توليه المهمة فى أبريل الماضى.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة إنهاء إدارة الكرة فى الزمالك كل إجراءات التعاقد مع مدير فنى أوروبى، وسط تكتم شديد على اسمه، قبل الإعلان الرسمى عنه عقب انتهاء مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، المقررة إقامتها غدًا الأربعاء.

مفاوضات لفسخ عقد أوسوريو بصورة ودية بعد سداد 470 ألف دولار

سافر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك المشرف العام على فريق الكرة، إلى إيطاليا لعقد اجتماع مع المدرب المرشح لقيادة «الفارس الأبيض»، والاتفاق معه على تفاصيل كل التعاقد، قبل الإعلان الرسمى، وفق ما كشفته مصادر لـ«الدستور».

وأسندت إدارة الزمالك قيادة الفريق أمام بيراميدز إلى معتمد جمال، نجم الفريق الأسبق، الذى قرر ترك منصبه كمدرب عام فى الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب، قبل أيام، على أن يتواجد كمدرب عام فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك.

وعقدت إدارة الكرة فى الزمالك اجتماعًا مع خوان كارلوس أوسوريو، ووكيل أعماله محمد حبشى، للاتفاق على تفاصيل إنهاء التعاقد بصفة ودية، من خلال سداد مستحقات المدرب الكولومبى، التى تقترب من ٤٧٠ ألف دولار، قيمة راتب ٣ أشهر لم يحصل عليها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى راتب شهرين قيمة الشرط الجزائى.

وتسعى إدارة الزمالك لإقناع «أوسوريو» بالحصول على جزء من هذه المستحقات، وإنهاء التعاقد بصورة ودية، علمًا بأن أحد رجال الأعمال الداعمين لمجلس الإدارة الجديد تكفل بسداد ٢٠٠ ألف دولار من مستحقات المدرب الكولومبى.

ويحصل المدير الفنى للزمالك على راتب شهرى يقترب من ٩٤ ألف دولار، بعدما اتفق مجلس إدارة الزمالك السابق عند التعاقد معه على منحه ١.٥ مليون دولار مقسمة على ١٦ شهرًا، هى فترة تعاقده مع فريق «القلعة البيضاء».

معتمد جمال: «مفيش حد أكبر من النادى»

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته اليومية، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، التى يحتضنها استاد القاهرة الدولى، فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى للزمالك، فى حضور عبدالواحد السيد، مدير الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الاجتماع بلاعبى «الفارس الأبيض»، لإيصال رسالة مفادها أن العدل هو أساس البقاء والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد «جمال» وأعضاء مجلس الإدارة على أنه لا يوجد لاعب أكبر من الزمالك، مهما كان اسمه، مشددين على ضرورة عدم الانشغال بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الإدارة، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الفوز على بيراميدز والصعود لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، مساء أمس الأول، عن إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، وإحالتهم إلى التحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقًا للوائح «فيفا»، إلى جانب عرضهم للبيع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار «إعلاء القيم والثوابت الرياضية». جاء قرار مجلس إدارة الزمالك تجاه اللاعبين الثلاثة بعدما تركوا معسكر الفريق ليلة مباراة زد فى الدورى دون الحصول على إذن. كما تضمنت قرارات الزمالك توجيه الشكر إلى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق، ومساعده، ومدحت عبدالهادى، وتعيين معتمد جمال مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفنى إلى حين إعادة تشكيل الجهاز الفنى.

صراع بين بيراميدز والأهلى على «فتوح وصبحى».. و«زد» ينسحب من الصفقة

تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادى الزمالك، قرار الإدارة بتجميده وإحالته إلى التحقيق وعرضه للبيع بالسخرية، بعدما نشر على خاصية «ستورى» عبر حسابه الرسمى فى «إنستجرام»، تعبيرات ضاحكة «سمايلز».

وقرر مجلس إدارة الزمالك تجميد الثلاثى: أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، وإحالتهم إلى التحقيق، بجانب عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، علمًا بأن عقدى «فتوح» و«صبحى» مع الفريق ينتهيان بنهاية الموسم الجارى، ما يعنى أحقيتهما فى التوقيع لأى فريق خلال يناير المقبل، دون العودة إلى الزمالك أو الحصول على موافقته. وتواصل مجلس إدارة الزمالك مع حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المنتخب الوطنى الأول، لمطالبته بعدم استدعاء «فتوح» و«صبحى» إلى معسكر «الفراعنة» المقرر إقامته خلال الفترة من ١٣ إلى ٢١ نوفمبر الجارى، استعدادًا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٣. كما تواصلت إدارة الزمالك مع نظيرتها فى زد، لمطالبتها بالانسحاب من صفقة التعاقد مع «فتوح»، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدورى الممتاز على الانضمام إليه بداية من الموسم المقبل، كخطوة أولى قبل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزى. وردت إدارة زد على نظيرتها فى الزمالك، ومنحتها «كلمة شرف» بعدم التفاوض مع «فتوح» أو «صبحى» أو «الزنارى» للتعاقد مع أى منهم، حتى لو كان ذلك دون مقابل. وينتظر «صبحى» و«فتوح» موقف إدارتى الأهلى وبيراميدز من التعاقد معهما بعد انتهاء عقديهما مع الزمالك، على ضوء رغبة الفريق السماوى فى التعاقد مع «صبحى» بسبب تذبذب مستوى أحمد الشناوى، حارس المرمى الأساسى، واقتراب شريف إكرامى من إعلان اعتزاله بسبب تقدمه فى العمر. فيما يتنافس الأهلى وبيراميدز على التعاقد مع «فتوح»، خاصة الأهلى الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتعويض الرحيل المحتمل للتونسى على معلول، الذى ينتهى عقده مع «المارد الأحمر» بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التجديد له حتى الآن. وينتظر الأهلى رد رئيسه محمود الخطيب، الموجود فى دبى للعلاج حاليًا، بشأن الاستمرار فى التفاوض مع «فتوح» وإكمال الصفقة، أو تجاهل الأمر تمامًا، فى ظل ما صاحب رحيل اللاعب عن الزمالك. أما بيراميدز فيسعى للتعاقد مع «فتوح» تحسبًا لرفض محمد حمدى، الظهير الأيسر، تجديد تعاقده مع الفريق، الذى ينتهى فى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى العودة لصفوف «القلعة الحمراء» فى الصيف المقبل.