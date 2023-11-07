الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية فنزويلا: مصر تتمتع بخبرة كبيرة فى استغلال الغاز والنفط

وزير خارجية فنزويلا
وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو

 قال وزير خارجية فنزويلا  إيفان خيل بينتو، إن السلام هو القيمة التي يجب أن نتحد لتطبيقها، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يمكن أن تكون كتلة في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر وفنزويلا ودول حركة عدم الانحياز تستطيع تعبئة الموقف لتطبيق السلام.

ولفت إلى أن مصر وفنزويلا تربطهما علاقات قوية غير عادية منذ عام 1950، ويتعاونان في المجالات السياسية وداخل الأمم المتحدة والمجالات متعددة الأطراف، كما يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتبادل التجاري.

ونوه إلى أنه سيتم عقد اللجنة المشتركة بين مصر وفنزويلا في الربع الأول من عام 2024.

وأشار في حديثه، إلى أن فنزويلا أكبر خزان للنفط في العالم، وسيتم اعتمادها كرابع احتياطي عالمي للغاز، مردفًا أن مصر تتمتع بخبرة كبيرة في استغلال الغاز والنفط، والقدرات المصرية مكملة لفنزويلا.

وكشف أن الولايات المتحدة فرضت 930 عقوبة على الشعب الفنزويلي ومنعته من التقدم، لافتًا إلى أنها خفضت بعض العقوبات على شركات النفط والذهب، وأن حكومتنا تسعى لرفع جميع العقوبات.

وأكد أن فنزويلا حققت انتعاشة اقتصادية في 2022، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22%.

وختم بأن فنزويلا دخلت مرحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي وتستطيع تكوين شراكات مع جميع دول العالم.

النفط الغاز القدرات مصر وفنزويلا فنزويلا

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