الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: مصر من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية رغم الضغوط

القضية الفلسيطينية
القضية الفلسيطينية

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن مصر من أكثر الدول التي دعمت القضية الفلسيطينية على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدورها الداعمة للقضية الفلسطينية، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها، ولكنها تتحرك وفقًا لمحددات وضوابط لدى الدولة المصرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرواية الدولية أن القضية الفلسطينية في البداية كانت قد قصرتها على يوم 7 أكتوبر فقط، ولكن مصر عملت على تعديل هذه الرواية، والتأكيد على أنها قضية سياسية بامتياز وأن ما يجري هو لتجاهل الرؤية المصرية حول انسداد الأفق السياسي.

المواقف الدولية بدأت تتحسن

وأكد أن المواقف الدولية بدأت تتحسن، ويظهر ذلك من تحليل خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتغير الموقف الفرنسي بشكل كامل، بعد الموافقة على المشروع العربي.

مصر القضية الفلسيطينية الضغوط خبير العلاقات الدولية المواقف الدولية تجاهل الرؤيا المصرية

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