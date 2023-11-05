الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مصر قامت بدور حيوى للغاية فى القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر قامت بدور حيوي للغاية في القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن مصر اتخذت عددا من الأدوار على كل المستويات فيما يتعلق بالتصعيد، سواء الدور الإنساني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، سواء بالحشد من الداخل المحلي أو استقبالها مساعدات المجتمع المدني عبر مطار العريش الدولي.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من المساعدات المقدمة لغزة هي من المساعدات المصرية، وذلك يتضح بعدد الشاحنات التي تحمل شعار حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

غزة اكسترا نيوز محمد عبدالرازق مصر

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