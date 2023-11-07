محمد خلف الله: الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة بمشروع جنة بدمياط الجديدة فى 30 ديسمبر 2023

أجرىالمهندس محمد خلف الله رئيس مدينة دمياط الجديدة ، جولة تفقدية لمتابعة آخر تطويرات تنفيذ مشروع جنة للإسكان الفاخر، وكان يرافقة نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية المهندسين الاستشاريين للمشروع بمدينة دمياط.

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وتابع المهندس محمد خلف، الوفد المرافق تنفيذ 28 عمارة سكينة بواقع 627 وحدة سكينة بالمجاورة 34 بالحي الـ6 المقام على مساحة 16 فدانا، حيث ارتفعت نسبة انجار تنفيذ العمارة بالمشروع لنحو 99%، وقد تصل القمية الإجمالية لتنفيذ المشروع نحو 320 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع 30 ديسمبر المقبل، لمشروع جنة المرحلة الثانية، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال اللاند سكيب والبوابات الرئاسية لنحو 65%.

وأصدر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تعليماته لطاقم الإشراف والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال؛ طبقا للمواصفات وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الزمني، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية، وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذ بالمدينة.

خريطة تنفيذ قطاع الإسكان بدمياط الجديدة

وأعلن المهندس محمد خلف الله، أنه قد بلغ عدد الوحدات السكينة المنفذة بالمدينة 94476 وحدة سكينة، والتي تتضمن تنفيذ 1056 وحدة سكينة للإسكان الفاخرة المرحلة الأولى، وكذلك تنفيذ 16436 وحدة سكينة مستويات مختلفة، وتنفيذ 1080 وحدة سكينة بمشروع سكن مصر جار تنفيذها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن تتضمن خريطة تنفيذ مشروعات قطاع الإسكان بالمدينة، حيث إنه تم تنفيذ 984 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المميز، كما تم تنفيذ 2760 وحدة سكينة بمشروع سكن مصر،وتنفيذ 7272 وحدة سكينة للإسكان المتوسط بمشروع دار مصر، وتنفيذ 2088 وحدة سكينة بمشروع جنة للإسكان الفاخر جنة، كشفًا أنه تم تنفيذ 62800 وحدة سكينة بالقطاع الخاص.