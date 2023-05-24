خلف الله: 48 مليون جنيه تكلفة أعمال الطرق الداخلية لمشروع "جنة دمياط"

أجرى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية للوقوف على نسب إنجاز تنفيذ الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان التي تتمثل في مشروعات إسكان جنة للإسكان الفاخر.

وأكد خلف الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية لمشروع جنة للإسكان الفاخر بلغت نحو ‎،%‎75 مُشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من جميع المراحل الطرق الداخلية خلال شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى أنه قد تصل التكلفة الإجمالية لأعمال السور والبوابات والمرافق والطرق الداخلية بإجمالى 48 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من أعمال تنسيق الموقع ولانتهاء أعمال المرافق والاتصالات والغاز وتجهيز المسطحات لأعمال الزراعة وطبقًا لخطة العمل والتنسيق بين جهاز الإشراف والشركات العاملة بالموقع جارٍ الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع (59) عمارة إسكان جنة بالمجاورة (33) بالحى السادس.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة.