الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد: هناك استهدافات تطال القواعد العسكرية الأمريكية يوميًا

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكدت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، أن هناك استهدافات تطال القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وذلك بالتزامن مع وجود وزير الخارجية الأمريكي أمس بالعراق.

أضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الأمريكية سلطت الضوء على الرسائل الموجهة من إيران للفصائل العراقية، حيث نوه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس، أنه يسعى لتهدئة الأوضاع في غزة، حتى لا تتدخل أطراف عدة في الأزمة الفلسطينية.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الفصائل العراقية على مدى الأسابيع الماضية، استهدفت الكثير من الأماكن العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة، بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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