البنتاجون: إصابة 45 موظفًا نتيجة الهجمات ضد قواتنا فى سوريا والعراق

أعلن البنتاجون عن وقوع إصابات في قواته في العراق وسوريا، مؤكدًا أن 38 هجومًا طال قواتهم في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البنتاجون، أن 45 جنديًا وموظفًا أصيبوا نتيجة الهجمات ضد قواتهم في العراق وسوريا.

وزير الخارجية الأمريكي يرتدي درعًا واقية بالعراق

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد ارتدى درعًا واقية خلال زيارته الخاطفة لبغداد، أمس الأحد وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا".