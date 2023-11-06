الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد جلال: عاصرت رحلة نجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح منذ أولى دوراته

مؤتمر مهرجان شرم
مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

حرص المخرج خالد جلال رئيس لجنة تحكيم العروض الكبيرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على حضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان  المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

وقال خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في كلمته خلال المؤتمر إنه كان متواجد منذ التحضيرات الأولى للمهرجان وشاهد على المجهود الكبير الذي بذله المخرج مازن الغرباوي حتى يصل المهرجان لما وصل عليه حاليا.

وأضاف: “عشت كل تفاصيل المهرجان وعلمت بسر نجاحه وكنت أشاهد كل دورة والتي تكون أفضل مما سبقها. يعود سر نجاح المهرجان أن القائمين صدقوا حلمهم وبذلوا قصارى جهدهم لخروج المهرجان بالشكل اللائق والشرف للفن المصري”.

واستكمل: “قصة نجاح القائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تشبه قصة نجاحي داخل مركز الإبداع هما فضلوا صاحين داخل حلمهم وهو مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إلى أن وصلوا لهذا النجاح وأنا فضلت صاحي داخل مركز الإبداع حتى وصلت لما عليه حاليا وحققت حلمي”.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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