الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإنجليزى يحقق فى الهتافات ضد ضحايا هيلزبره خلال لقاء لوتون وليفربول

لوتون وليفربول
لوتون وليفربول

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن الهتافات ضد ضحايا كارثة هيلزبره في لقاء لوتون تاون وليفربول.

وقال بيان الاتحاد الإنجليزي: "نحن على اطلاع بشأن الهتافات المسيئة لضحايا هيلزبره خلال مباراة ليفربول ضد لوتون تاون بالدوري يوم أمس، ونحن على تواصل مع نادي لوتون تاون وأجهزة الشرطة لتحديد هوية المذنب".

وأضاف: يُدين الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم جميع الهتافات من هذا القبيل وسنواصل العمل بالقرب مع الأندية وروابط المشجعين والجهات المختصة المعنية للتعامل مع هذه القضية بحزم.

وتعادل ليفربول مع مضيفه لوتون تاون، 1 - 1 في الوقت القاتل، الأحد، بالمرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول في البطولة العريقة التي صعد إليها الموسم الماضي، بالتسجيل عن طريق الهولندي تاهيت تشونج في الدقيقة 80، لكن دياز أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينقذ ليفربول من تلقي خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

بهذا التعادل، أهدر ليفربول فرصة التقدم لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي – ولو بصورة مؤقتة - حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد.

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