ضبط 294 كيلو دواجن وحواوشى غير صالحة للاستهلاك فى دمياط

أعلنت مديرية الطب البيطرى في دمياط اليوم، عن مواصلة حملتها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بإدارة المجازر.

أكد الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى بدمياط، متابعة الأسواق وتكثيف المرور عليها وتكليف الدكتور طارق يوسف أبوالنجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، برفقته الدكتورة دينا طلعت، رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر بالاشتراك مع التجارة الداخلية بضبط 294 كيلو جرامًا من الدواجن الكاملة، الفيليه، المصنعات منتهية الصلاحية،الدواجن المتبلة، الفشه، الحواوشي، فشه الكبدة منتهية الصلاحية.



تم عمل المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة، ويأتى هذا في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين.