رئيس الوزراء البلجيكى: ما يحدث فى غزة اليوم لم يعد مناسبًا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاثنين، إن "ما يحدث في غزة اليوم لم يعد متناسبا".

وشدد على إدانة الحكومة البلجيكية لمجزرة 7 أكتوبر في ظل إسمرار الهجمات البرية والقصف على غزة، لكنه قال في بروكسل: إذا قام أحدهم بقصف مخيم لاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد، فلا أعتقد أن هذا أمر متناسب بعد الآن، مضيفاً أن شيئًا من هذا القبيل هو جسر بعيد جدا.

أضاف دي كرو، أنه "من المنطقي تمامًا" أن يتم البحث عن "حل" لحماس، ولكن "السؤال هو كيف يمكن إيجاد الحل" خلال الحوار السياسي، ووقف القتال وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ونقلت عنه عدة وسائل إعلام بلجيكية قوله: بلادنا لا تنحاز إلى أي طرف، ما نختاره هو إنهاء العنف وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.