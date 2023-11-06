ضبط مالك مكتبة بحوزته 19 ألف ملزمة تعليمية بالدقى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مالك مكتبة بحوزته (19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة في الدقي، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى) بتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامعى دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول– مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته ( 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية).. وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.