الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الصليب الأحمر يرافق قافلة سيارات إسعاف من غزة إلى معبر رفح

جريدة الدستور

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الإثنين إنّها رافقت قافلة مكونة من أربع سيارات إسعاف تنقل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح الحدودي لتكسر تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإجلاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارة إسعاف.

وقال وليام شومبورج، رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة، في بيان "إنه لمن دواعي الارتياح الكبير أن نعرف أن هؤلاء المرضى آمنون وسيتلقون الرعاية الطبية العاجلة".

وأضاف البيان أن سيارتين تابعتين للجنة الدولية رافقتا سيارات الإسعاف.

الصليب الأحمر معبر رفح غزة

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