الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حديث الغرف المغلقة.. هل تعجّل حرب غزة بوضع خطة سلام فى أوكرانيا؟

غزة
غزة

سلّطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تداعيات الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية في قطاع غزة وتأثيرها على الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن أوكرانيا تخشى أن تؤدي الحرب الطويلة في غزة إلى أضعاف الدعم العالمي لها. 

وذكرت الصحيفة أن البعض يخشى أن يؤدي التقدم العسكري البطئ والتصدعات في دعم الحلفاء الرئيسيين إلى استنزاف الاهتمام الحيوي من معركة أوكرانيا مع روسيا.

تحولات مثيرة للقلق في الجغرافيا السياسية للحرب

txt

عضو التحالف الوطنى لـ"الدستور": المجتمع المدنى شارك بنحو 70% من إجمالى المساعدات لأهالى غزة

وأوكرانيا، التي لا تزال تخوض قتالاً شرساً مع روسيا على طول مئات الأميال من خط المواجهة، تجد نفسها أيضاً تتصارع مع ما يُنظر إليه في كييف على أنه تحولات مثيرة للقلق في الجغرافيا السياسية للحرب.

ويتركز اهتمام الحلفاء الرئيسيين على الحرب في غزة، وتعثرت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة في صراع الجمهوريين على القيادة في الكونجرس، وظهرت تصدعات في الدعم الأوروبي خلال الانتخابات في بولندا وسلوفاكيا.

وقال بافلو كليمكين، وزير الخارجية الأوكراني الأسبق، في معرض حديثه عن السياسة الدولية للقتال في أوكرانيا، والذي طغى عليه اندلاع الحرب في إسرائيل وغزة، قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة"، وأصبحت البيئة الجيوسياسية برمتها أكثر تنوعا وأكثر فوضى".

وقال كليمكين إن أوكرانيا ستحتاج إلى مواجهة الجهود الروسية لإثارة المعارضة لاستمرار المساعدات العسكرية في أوروبا والولايات المتحدة، بينما يجري حلفاء كييف الديمقراطيون انتخابات.

 وفي الداخل، قال إن أوكرانيا يجب أن تعمل على تسريع إنتاج الأسلحة المحلية، للمساعدة في الاستعداد لحرب طويلة وصرف الانتباه الدولي.

وفي الولايات المتحدة، قال كليمكين إن "أولئك الذين يشكلون القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية لديهم 24 ساعة فقط في اليوم للاهتمام بالكوكب بأكمله". 

وقال إن حرباً أخرى تعني "وقتاً أقل بالنسبة لنا".

غزة أوكرانيا الحرب إسرائيل فلسطين

الأكثر قراءة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

الحزن يسيطر على الفنان مدحت صالح أثناء صلاة الجنازة على ليلي صديق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد كمال

مستقبل غزة

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين.. غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية