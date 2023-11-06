حديث الغرف المغلقة.. هل تعجّل حرب غزة بوضع خطة سلام فى أوكرانيا؟

سلّطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الضوء على تداعيات الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية في قطاع غزة وتأثيرها على الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أن أوكرانيا تخشى أن تؤدي الحرب الطويلة في غزة إلى أضعاف الدعم العالمي لها.

وذكرت الصحيفة أن البعض يخشى أن يؤدي التقدم العسكري البطئ والتصدعات في دعم الحلفاء الرئيسيين إلى استنزاف الاهتمام الحيوي من معركة أوكرانيا مع روسيا.

تحولات مثيرة للقلق في الجغرافيا السياسية للحرب

وأوكرانيا، التي لا تزال تخوض قتالاً شرساً مع روسيا على طول مئات الأميال من خط المواجهة، تجد نفسها أيضاً تتصارع مع ما يُنظر إليه في كييف على أنه تحولات مثيرة للقلق في الجغرافيا السياسية للحرب.

ويتركز اهتمام الحلفاء الرئيسيين على الحرب في غزة، وتعثرت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة في صراع الجمهوريين على القيادة في الكونجرس، وظهرت تصدعات في الدعم الأوروبي خلال الانتخابات في بولندا وسلوفاكيا.

وقال بافلو كليمكين، وزير الخارجية الأوكراني الأسبق، في معرض حديثه عن السياسة الدولية للقتال في أوكرانيا، والذي طغى عليه اندلاع الحرب في إسرائيل وغزة، قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة"، وأصبحت البيئة الجيوسياسية برمتها أكثر تنوعا وأكثر فوضى".

وقال كليمكين إن أوكرانيا ستحتاج إلى مواجهة الجهود الروسية لإثارة المعارضة لاستمرار المساعدات العسكرية في أوروبا والولايات المتحدة، بينما يجري حلفاء كييف الديمقراطيون انتخابات.

وفي الداخل، قال إن أوكرانيا يجب أن تعمل على تسريع إنتاج الأسلحة المحلية، للمساعدة في الاستعداد لحرب طويلة وصرف الانتباه الدولي.

وفي الولايات المتحدة، قال كليمكين إن "أولئك الذين يشكلون القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية لديهم 24 ساعة فقط في اليوم للاهتمام بالكوكب بأكمله".

وقال إن حرباً أخرى تعني "وقتاً أقل بالنسبة لنا".