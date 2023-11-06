أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسي يختتم جولته الموسيقية بأوبرا الإسكندرية.. غدًا

يختتم أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي جولته الموسيقية مساء غد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويحيي أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي مساء اليوم الإثنين على خشبة مسرح المسرح الكبير الحفل الثاني بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقام حفل أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

وبدأ أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، أمس الأحد، أولى سلسلة حفلاته الموسيقية على خشبة المسرح الكبير أيضا بالأوبرا، وتتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، حيث تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـراجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

يذكر أن أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقى في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الأكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.