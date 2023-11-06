الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسي يختتم جولته الموسيقية بأوبرا الإسكندرية.. غدًا

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

يختتم أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي جولته الموسيقية مساء غد الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويحيي أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي مساء اليوم الإثنين على خشبة مسرح المسرح الكبير الحفل الثاني بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقام حفل أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

وبدأ أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، أمس الأحد، أولى سلسلة حفلاته الموسيقية على خشبة المسرح الكبير أيضا بالأوبرا، وتتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، حيث تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـراجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

يذكر أن أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقى في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الأكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.

أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي أوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى المسرح الكبير بدار الأوبرا اوركسترا السيمفونى دار الأوبرا المصرية الأوبرا

مواد متعلقة

مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى بالإسبانى ميجيل تاراباجا فى ورشة عمل فنية

"صوت وصورة" ح 17: مخطط نجلاء بدر وابنيها لتشويه سمعة حنان مطاوع

عرض فيلم "مقاهى وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

وفاء عامر عن "أولاد الحاج متولى": لا علاقة له بعائلة الحاج متولى

جمعية المؤلفين ترفض أي استغلال لنشيد بلادي بلادي

فريق "كتف قانونى" يتبرع لصالح الهلال الأحمر دعمًا لفلسطين

أوركسترا "تشايكوفسكي" الروسية تجري البروفة النهائية قبل الحفلات الموسيقية على مسارح الأوبرا

تضامنًا مع فلسطين.. طارق الشيخ يطرح "لما النفس تهون على النفس" (فيديو)

الأكثر قراءة

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

من الحبس للإعدام.. محطات في قضية طبيب الساحل أسامة صبور

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

رفض مصري أمريكى بريطانى للفكرة.. كواليس الخدعة الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد كمال

مستقبل غزة

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين.. غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: استهدفنا قيادي بحماس ومن بين المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية