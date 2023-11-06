بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

تصدرت أسعار السجائر في مصر خلال الساعات القليلة الماضية ترند محركات البحث جوجل، خاصة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، تم تنفيذ زيادة في ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر في السوق المحلية بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة (الدنيا والمتوسطة والعليا)، تم أيضًا رفع سعر التبغ المسخن وسائل السجائر الإلكترونية.

وقال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة السجائر والتبغ بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار السجائر مازالت مستقرة عند الأسعار القديمة ولم يحدث بها تغير، مشيرًا إلي أن لم يتم الإعلان عن أسعار السجائر الجديدة حتى الآن في الجريدة الرسمية.

أسعار السجائر اليوم الأثنين 6 نوفمبر

ووفقا لرئيس شعبة الدخان فإن أسعار السجائر اليوم الأثنين 6 نوفمبر في الأسواق كالتالي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس: 50 جنيهًا.

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كلاسيك: 48 جنيهًا.

- سجل سعر علبة سجائر إل إم الأزرق: 60 جنيهًا.

- سجل سعر علبة سجائر إل إم الأحمر: 60 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، عن الأسعار المتوقعة للسجائر بعد موافقة مجلس النواب على زيادة ضرائب السجائر والتبغ أن سعر الفئة الدنيا، مثل كليوباترا، لن يزيد عن 30 جنيهًا، وأن الحد الأقصى لها هو 31 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركات ستتحمل تقلبات السع، وأضاف إلي أن سعر الفئة الوسطى، مثل LM، لن يزيد عن 43 جنيهًا، بينما سيكون سعر الفئة العليا، مثل مارلبورو، من 55 إلى 60 جنيهًا، وذلك وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.

حيث يوجد ضريبة متغيرة وثابتة على السجائر،الضريبة المتغيرة تمثل 50% من سعر بيع المستهلك. أما الضريبة الثابتة، فقد تغيرت في الفئة الدنيا من 4 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف، في الفئة الوسطى من 6 جنيهات ونصف إلى 7 جنيهات، وفي الفئة العليا من 7 جنيهات إلى 7 جنيهات ونصف، وفقًا لرئيس شعبة الدخان.