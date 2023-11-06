نسرين مالك تكتب: المسيرات المؤيدة لفلسطين ليست للكراهية بل للتضامن والعجز والإحباط

بينما تمتلئ الشوارع بأعداد متزايدة من المؤيدين لفلسطين - ومع احتجاج كبير مخطط له في وسط لندن في نهاية الأسبوع المقبل - يبتكر السياسيون والمعلقون البريطانيون طرقًا جديدة لوصف ما يحدث بـ "مسيرات الكراهية"، على حد تعبير وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك مسيرة نهاية الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع مطالب الهدنة، بأنها استفزازية وغير محترمة، لكن كل محاولة لتصوير هذه الحركة على أنها تهديد هي في الحقيقة رفض لمحاولة فهم ما يجري، والحقيقة هي أن عددًا كبيرًا من الناس في بريطانيا يمكن أن يشعروا بقوة بالوضع في غزة، في حين أنهم ليسوا "مهووسين" بفلسطين أو مدفوعين بالتعاطف مع الإرهابيين.

سوف يكون البعض حذرين من هذه المسيرات بحسن نية، وهذا أمر مفهوم، إن حوادث الكراهية المعادية للسامية التي تم الإبلاغ عنها في بريطانيا آخذة في الارتفاع، وقد هزت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الشتات اليهودي، لذلك قد يبدو الدعم لفلسطين مشكوكًا فيه من الجمهور الذي لا يؤيد بعض القضايا للأسباب المماثلة الأخرى، لماذا تدفع هذه القضية الكثيرين إلى الخروج إلى الشوارع، في حين أن العديد من المظالم الأخرى حول العالم تُقابل بالصمت؟

الجواب ليس واضحا تماما، ولكنه ليس شريرا، فلسطين ليست الظلم الوحيد في العالم، لكنها ذات صدى فريد، هناك متانة تاريخية واتساق للصراع - كل تلك السنوات من الاحتلال غير القانوني والتهجير والسلب وإعادة التوطين - مما يمنحه شكلًا ومكانًا في العقل العام يفتقر إليه الآخرون، وهو أيضًا ظلم أقرته ومكنته الحكومات الغربية، التي تسلح إسرائيل في الصراع وترفض إدانة أفعالهاـ ولا يقتصر الاحتجاج على إسرائيل فحسب، بل على الحكومات المحلية والسياسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم ليس لهم يد في إخضاع الفلسطينيين عديمي الجنسية فحسب، بل في صياغة إطار أخلاقي كامل للاحتلال، ومع اقتراب عدد القتلى في غزة من 10 آلاف شخص، فإن الادعاء بأن الخسائر في الأرواح أمر يبرره "حق إسرائيل المفتوح في الدفاع عن نفسها" يصبح غير مقبول على نحو متزايد.

لقد كانت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة جزءًا من صراع مترابط من أجل تقرير المصير والمساواة لليسار الدولي، ولكنها تقع أيضًا على نحو متزايد عند تقاطع السخط العالمي والاقتصادي المعاصر ــ وأصبحت مندمجة في حركة العدالة الاجتماعية والعنصرية.

وفي عام 2021، أصدرت حركة "حياة السود مهمة" بيانًا أعلنت فيه "التضامن مع الفلسطينيين"؛ جداريات جورج فلويد تظهر في غزة والضفة الغربية، لقد جعلت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأممية أكثر سهولة في الوصول إليها، فالجندي أو الشرطي المدجج بالسلاح الذي يضع قدمه على رقبة شخص ما، ونقاط التفتيش والشوارع والأحياء المعزولة - هذه الصور لها صدى في الماضي والحاضر للأشخاص الذين جربوا السلطة ويتصرفون دون عقاب، والذين يشعرون في مجتمعاتهم بتفاوت في القيمة من حياة الناس.

هناك بساطة عالمية للصراع الذي يتجاوز الأيديولوجية السياسية - حول حق الإنسان الأساسي في الدولة الكاملة، والعيش في منزلك بأمان وكرامة، وكما أوضح الصحفي تا- نيهيسي كوتس مؤخرًا في مقابلة، بعد أن زار الأراضي المحتلة، فإن ما رآه كشف له "مدى سهولة الأمر في الواقع".

وقال: "لست بحاجة إلى درجة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط، لفهم الأخلاق الأساسية المتمثلة في إبقاء الناس في وضع لا يتمتعون فيه بالحقوق الأساسية".

ولكن لا بد من فهم هذه الاحتجاجات أيضًا باعتبارها إرثًا من "الحرب على الإرهاب"، التي تم تبريرها على أساس الأخلاق والأمن ــ مصير النساء في أفغانستان، أو التهديد بالإبادة ــ ومع ذلك لم تنكشف إلا بقدر ضئيل من الغضب الانتقامي والإسقاط الخاطيء للسلطة.

لقد كان إرث هذين العقدين بمثابة حصاد مرير - ملايين القتلى، ومنظمات إرهابية تستغل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وكراهية الإسلام، وتقليص الحريات المدنية، والشعور المستمر بأننا لا نستطيع أن نثق في قادتنا أو النظام السياسي الذي ضمن لهم مواجهتهم.

الاحتجاج شيء مضحك، إنه مزيج من العقلاني والعاطفي والقبلي، وبعيدًا عن كونه علامة على العدوان، فهو غالبًا ما يكون تعبيرًا عن العجز والإحباط وانعدام التأثير في السياسة، يمكنك محاولة تحديد القيم المتطرفة لاستخلاص بعض التطرف السيئ أو الغرور الجاهل، ولكن في كثير من الأحيان ما هو جوهر ذلك

تبسيط أو تجاهل الدعم الشعبي لفلسطين فكرة سيئة، فهو يعتمد، بوعي أو بغير وعي، على دروس الماضي وإحباطات الحاضر، ربما لا يكونون حاصلين على درجة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط، ولكن على المدى الطويل، ثبت أن غرائز أولئك الذين دافعوا عن ضبط النفس والرحمة والالتزام بالقانون الدولي وعدم جدوى الانتقام الدموي، قد ثبتت صحة معتقداتهم.

نسرين مالك.. كاتبة بريطانية سودانية - صحيفة الجارديان البريطانية