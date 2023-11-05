الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتجاجات الغاضبة تصل لمنزل نتنياهو.. والعالم يجدد رفضه للعدوان الإسرائيلي على غزة

العالم ينتفض ضد إسرائيل
العالم ينتفض ضد إسرائيل

أكدت إذاعة "فويس أوف أمريكا"، أن العالم عبر مجددًا عن رفضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد حتى الآن وإصابة عشرات الآلاف، ووصل الاحتجاجات الغاضبة إلى إسرائيل وحتى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتياهو.

الغضب يصل منزل نتنياهو

وتابعت الإذاعة أن المتظاهرين تجمعوا أمس، السبت، أمام منزل نتنياهو معربين عن غضبهم من ما يحدث منذ 7 أكتوبر حتى الآن، مرددين هتافات "اسجنوه الآن"، حيث احتشد المئات حول حواجز الشرطة في مقر إقامته بالقدس.

وأضافت أن الاحتجاج تزامن مع استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، حيث لم يعترف حتى الآن بمسؤوليته الشخصية عن عملية طوفان الأقصى.

وأشارت إلى أن العالم جدد رفضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات في لندن وبرلين وباريس وأنقرة واسطنبول وواشنطن يوم السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وانتقاد إسرائيل بعد أن كثف جيشها هجومه ضد غزة الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين.

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من الشرق الأوسط للولايات المتحدة.. كيف تزايدت الاحتجاجات ضد إسرائيل عبر العالم؟

وفي الولايات المتحدة، اتهمت النائبة رشيدة طليب، أول امرأة فلسطينية أميركية تعمل في الكونجرس، الرئيس جو بايدن بدعم "الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني" وحذرت من تداعيات انتخابات العام المقبل.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X في وقت متأخر من يوم الجمعة، كررت عضوة الكونجرس الديمقراطية من ميشيجان دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار.

الموت والجوع يحاصران غزة

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الموت والجوع يحاصران غزة، حيث فتحت إسرائيل نافذة مدتها ثلاث ساعات للفلسطينيين للتحرك جنوبا، لكن القليل منهم فعلوا ذلك.

وقال محمد عابد، الذي لجأ مع زوجته وأطفاله إلى مستشفى الشفاء، وهو واحد من آلاف الفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمان في المراكز الطبية في الشمال: "نحن لا نثق بهم".

ويقول الفلسطينيون إن المساعدات الإنسانية القليلة التي تصل عبر معبر رفح، لا يمكنها تلبية احتياجات السكان، كما توقف عدد متزايد من المخابز عن العمل بسبب نقص الوقود والمياه بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية.

انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة يتحول بسرعة إلى أزمة

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة يتحول بسرعة إلى أزمة.

وقالت علياء زكي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: "هناك تهديد حقيقي بسوء التغذية والجوع بين الناس، لا يزال هناك بعض المواد الغذائية متاحة، لكن الناس لا يستطيعون الوصول إليها، الوضع كارثي".

وغادر ما يقرب من 1100 شخص قطاع غزة عبر معبر رفح منذ يوم الأربعاء بموجب اتفاق واضح بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر لإجلاء الرعايا الأجانب.

العالم غزة الإسرائيلي الاحتجاجات الغاضبة

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