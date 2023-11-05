لماذا يطالب الإسرائيليون بإقالة نتنياهو؟.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الإسرائيليين باتوا على ثقة أن بنيامين نتنياهو وما يرتكبه من جرائم في قطاع غزة لن تفيد بعودة المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، فهو يؤخر عملية الإفراج عن الرهائن الإسرائيلية.



وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، المظاهرات التي اندلعت من قبل الإسرائيليين، كانت موجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، بشأن المجازر التي أودت بعدد كبير من الرهائن الإسرائيلية، حسب ما أعلنت المقاومة الفلسطينية بأن أكثر من 60 محتجزًا إسرائيليًا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.