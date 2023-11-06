الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تخسر
البورصة تخسر

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع على تباين، في ظل تصارع القوى البيعية والشرائية على أسهم السوق المختلفة خلال النصف الثاني من التعاملات، حيث اتجهت المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والأجنبية العربية نحو الشراء، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع المكثف.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و557.5 مليار جنيه، مقابل تريليون و559.7 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الأحد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، بنسبة بلغت 15. 0%، بما يعادل 35.34 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 23059.15 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 67. 0%، بما يعادل 30.42 نقطة، ليغلق عند مستوى 4545.89 نقطة.

فيما ارتفع للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة 43.%، بما يعادل 28.70 نقطة، ليغلق عند مستوى 6755.04 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها 4.9 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 1.33 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 130.8 ألف صفقة بيع وشراء.

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت صعودًا جماعيًا، في مستهل تعاملات اليوم، لكن ما لبثت أن عاودت التراجع مع انتصاف التعاملات نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح على أغلبية الأسهم الكبري والقيادية بالسوق.

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