صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

صعدت مؤشرات البورصة ، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، وبعض من المتعاملين العرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 23235 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة بلغت 0.63%، ليصل إلى مستوى 28470 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.7%، ليصل إلى مستوى 9891 نقطة.

في سياق متصل، واصل المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" صعوده الواضح، ليستهل تعاملات اليوم على صعود بلغت نسبته 0.42% ليصل إلى مستوى 4534 نقطة، الأمر الذي ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي شهد صعودًا بلغت بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 6755 نقطة.