الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد إصابته بالشلل.. سيدة تطالب بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالطلاق للضرر تحمل رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣  بعد إصابته بالشلل.

txt

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

وقالت نورا.م فى دعواها: مر على زواجنا أربع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلة ومنذ سنة ونصف تقريبا أصيب زوجى بلجطة أسفرت عن إصابته بشلل دائم فى الساق واليد وعدم مقدرة على الكلام.

اضطررت للعمل فى المنازل وبشركات النظافة لتلبيه علاجه ومتطلبات البيت، حتى تمكنت من العمل لدى سيدة محترمة فى فيلتها وأصبحت اتحصل منها على راتب محترم جدا.


وتابعت الزوجة: منذ فترة تفاجئنا بطلاق شقيقته وحضرت لشقتنا للإقامة معنا هى وأطفالها الاثنين  لم اعترض فى البداية على سكنها معنا وظنيت بأنه بشكل مؤقت لكن كان هدفها هو الاستقرار بالشقة مبررة بأنها شقة والديها وهى اولى بها.


وعندما غضبت من تصرفاتها وبالأخص وأن شقيقها عاجز ليس قادر على إيجاد شقة آخرى، فحاولت تشكيك زوجى فى تصرفاتى وأخلاقى واتهمتنى بأن سلوكى سيئ وان جميع أموالى من متحصلات العلاقات المشبوهة.


وتابعت نورا: تشاجرت معها مشاجرة كبيرة عندما علمت بحديثها لزوجى ودسها السم  فى أفكاره طوال مده غيابي فى العمل.
وبالنهاية اكتشفت بأن زوجى سمع لها واتهمنى بالفجور وقام بطردى لمنزل الزوجيةحدثت محاولة كثيرة لرجوعى له لكنها كلها باءت بالفشل بسبب رفض شقيقته ترك الشقة.

الطلاق للضرر محكمة الاسرة دعوى قضائية شكل مؤقت العلاقات المشبوهة

مواد متعلقة

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

بعد قرار عرضه للبيع.. فتوح يلغى متابعته لنادى الزمالك وشيكا يرد

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية