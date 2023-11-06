بعد إصابته بالشلل.. سيدة تطالب بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالطلاق للضرر تحمل رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ بعد إصابته بالشلل.

وقالت نورا.م فى دعواها: مر على زواجنا أربع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلة ومنذ سنة ونصف تقريبا أصيب زوجى بلجطة أسفرت عن إصابته بشلل دائم فى الساق واليد وعدم مقدرة على الكلام.

اضطررت للعمل فى المنازل وبشركات النظافة لتلبيه علاجه ومتطلبات البيت، حتى تمكنت من العمل لدى سيدة محترمة فى فيلتها وأصبحت اتحصل منها على راتب محترم جدا.



وتابعت الزوجة: منذ فترة تفاجئنا بطلاق شقيقته وحضرت لشقتنا للإقامة معنا هى وأطفالها الاثنين لم اعترض فى البداية على سكنها معنا وظنيت بأنه بشكل مؤقت لكن كان هدفها هو الاستقرار بالشقة مبررة بأنها شقة والديها وهى اولى بها.



وعندما غضبت من تصرفاتها وبالأخص وأن شقيقها عاجز ليس قادر على إيجاد شقة آخرى، فحاولت تشكيك زوجى فى تصرفاتى وأخلاقى واتهمتنى بأن سلوكى سيئ وان جميع أموالى من متحصلات العلاقات المشبوهة.



وتابعت نورا: تشاجرت معها مشاجرة كبيرة عندما علمت بحديثها لزوجى ودسها السم فى أفكاره طوال مده غيابي فى العمل.

وبالنهاية اكتشفت بأن زوجى سمع لها واتهمنى بالفجور وقام بطردى لمنزل الزوجيةحدثت محاولة كثيرة لرجوعى له لكنها كلها باءت بالفشل بسبب رفض شقيقته ترك الشقة.