التموين: مباحثات لإضافة بعض السلع الجديدة على التموين

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخليه أن هناك مباحثات لإضافة بعض السلع الجديدة على التموين.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن الوزارة طوال الوقت تبحث عن المنتجات المهمة والأساسية التي يحتاجها المواطن لمحاولة توفيرها له بصورة مدعمة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل أيضا على استقرار أسعار السلع لتناسب الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتتأثر بها مصر نتيجة الأحداث الواقعة في المنطقة.

استقرار وثبات أسعار سلع مقررات شهر نوفمبر

وكانت أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار وثبات أسعار سلع مقررات شهر نوفمبر، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة، مشيرة إلى أن الزيت يتم صرفه بسعر 30 جنيها للزجاجة الـ 800 ملي، والسكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

قائمة السلع الموجود على البطاقات التموينية

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ونستعرض أسعار سلع المنظومة التموينية

أسعار المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

ويبلغ عدد المستفيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مستفيد، على 23 مليون بطاقة، يحصل كل منهم على سلع تموينية ب 50 جنيها شهريا، حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة،بينما يحصل المستفيد الـ 5 على سلع تموينية