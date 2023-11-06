الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: سقوط عدد من الشهداء فى قصف إسرائيلى بخان يونس

قصف
قصف

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بسقوط عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي بخان يونس.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف، خلال الساعات الماضية، عددا من المناطق وسط قطاع غزة، كما استهدف القصف جباليا ورفح وخان يونس، مما أدى إلى سقوط 45 شهيدا، وعدد من المفقودين خلال قصف الاحتلال لوسط غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

قصف إسرائيلي خان يونس الإحتلال الإسرائيلي غزة قصف

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