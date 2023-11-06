روسيا تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية

أعلن رئيس المركز الصحفي الروسي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الإثنين، عن أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

وأضاف "سافتشوك" أن "المدفعية الروسية أصابت خمس نقاط قوية، فضلا عن أكثر من 40 منطقة تمركزت فيها القوات العسكرية مع معداتها".

وحسب "سافتشوك"، فإنه في منطقة غابات سيريبريانسكي، هزمت وحدات قوات "المركز"، بدعم من الطيران والمدفعية، المجموعات الهجومية التابعة للفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كريمينايا على أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية، قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مُسيّرة أوكرانية.

ووفقا لوزارة الدفاع، فإنه خلال الـ24 ساعة الماضية قُتل أكثر من 60 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير مركبة مدرعة وسيارتين في اتجاه كراسني ليمان.