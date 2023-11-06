الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غنيم: العالم يشاهد إسرائيل وهى تنتهك حقوق الإنسان ولم يتدخل أحد

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

انتقد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، صمت المجتمع الدولى وتجاهله حرب الإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، قائلا: "ماذا لو هذه المشاهد فى أى دولة أخرى، الدنيا تقوم ولا تقعد فى حال فقد أو خطف أو التعدي على شخص، واليوم العالم يرى ويشاهد مجازر يقوم بها جيش الاحتلال ولا يتحرك أحد".

تقارير معلبة مسيسة

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "نرى بيانات وتدخلات فى سياسات دول داخلية بشأن تقارير معلبة مسيسة مبنية على معلومات مغلوطة بشأن ملف حقوق الإنسان، هى بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، والعالم يشاهد إسرائيل وهى تنتهك حقوق الإنسان بكل أشكاله وصوره، ولم يتدخل أحد، الجميع يشاهد فقط دون أن يتحدث أحد".

صمت دولى غريب

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن ما يحدث من صمت دولى غريب، وعدم إدانة ما يحدث أو حتى التدخل لوقف هذه الحرب وقتل الأطفال الأبرياء كل يوم فى أبشع صورة يؤكد أن هناك مؤامرة كبيرة تُحاك ضد المنطقة بالكامل، وأن الأمر ليس قاصرا على فلسطين فحسب، ولكن الشرق الأوسط الجديد، والتجاهل الكبير من كل دول العالم التى تشاهد ما يحدث فى صمت خير دليل على ذلك.

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الجميع لا يعنيه سوى مصلحة جيش الاحتلال

وأشار دكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن بعض البيانات التى خرجت من عدد من الدول ما هى إلا مجرد إثبات موقف وليست رادعة، وأن الجميع لا يعنيه سوى مصلحة جيش الاحتلال، وهذا ما يدفعنا لسؤال إلى متى سيظل الوضع هكذا؟ إلى متى سيظل جيش الاحتلال يقتل الأطفال والشعب الأعزل فى غياب تام للمجتمع الدولي بكل شرائحه؟

الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر جيش الاحتلال حرب غزة 2023 شهداء غزو

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