الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فرحات: الاحتلال الإسرائيلى يمتلك تاريخًا طويلًا من التطرف والعنصرية والدموية

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب- تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وتترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأن الأمر لا ينحصر فيما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي، بالدفاع عن النفس أو محاربة ما يسمونه إرهابا ولكنها حرب إبادة تشنها إسرائيل علي المواطنين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك تاريخا طويلا من التطرف والعنصرية والدموية إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته، واستخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، والتهديدات الإسرائيلية باستخدام قنبلة نووية ضد شعب أعزل جريمة غير مسبوقة في التاريخ، تؤكد فشل النظام الأممي، وهدم الدول الكبرى لكل المنظمات الدولية. 

الغرب يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنسانى الذى تمارسه قوات الاحتلال

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الغرب يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال، في إطار كاشف للدعاية التي طالما تبنوها دفاعا عن حقوق الإنسان من جانب، بينما تمثل في الوقت نفسه دعما ضمنيا للدعوات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع، من أراضيهم، إلى دول الجوار، رغم أنهم يتبنون مواقف صارمة تجاه اللاجئين إلى أراضيهم.

وطالب فرحات بتدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كل القوانين الدولية، مشددًا في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.

القضية الفلسطيينة الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع الطبى فى قطاع غزة كارثى على جميع الأصعدة

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطينى فى الضفة الغربية

الحكومة تنفى عجز المخزون الاستراتيجى للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية