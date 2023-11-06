الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية

إصطفاف معدات الانقاذ
إصطفاف معدات الانقاذ الشريع

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وذلك بمقر وحدة الإنقاذ السريع بعرب المدابغ التابعة لحي غرب أسيوط للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.


يأتي ذلك تنفيذا لخطة المحافظة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في جميع مراكز المحافظة.


شهد الاصطفاف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض العاملين بوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.


إجراء تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة


تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات واطمأن على تدريب كافة العاملين على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.


وأوضح المحافظ، أنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5،5 مليون جنيه وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس فضلًا عن معدات وإمكانات الشركة الأخرى والتي تضم معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس.

 

وأشار إلى التنسيق المستمر بين كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء مع إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/ 088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.


وأضاف أن المحافظة نظمت بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 112 " والذي تم تنفيذه بالمحافظة فى الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2023 في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتم خلاله مناقشة وعرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك ومهام الأجهزة التنفيذية المشاركة وفرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة ومنها التدريب على حدوث سيول مفاجئة وما ترتب عليها من حوادث وتداعيات.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اصطفاف معدات وحدة الانقاذ السريع جاهزية المعدات جاهزيتها لمجابهة الازمات والكوارث الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء

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